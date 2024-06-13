Köylüler yolu trafiğe kapattı

BirGün EGE

Çanakkale’nin Çan ilçesi Asmalı köyünde yaşayan yurttaşlar, yolların yapılmamasına tepki gösterdi. Bölgede bulanan 18 Mart Çan Termik Santralı’na bağlı kireç ocağı firmasının kamyonlarının yolu kullanmasıyla oluşan tozlardan şikâyetçi olan yurttaşlar, yolu trafiğe kapattı.

Köylülerin yaptığı eyleme CHP Çan İlçe Örgütü de destek verdi. Yurttaşlar adına açıklama yapan Çan İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Mesut Özyurt, “Bu yol köyümüzün yolu. Çevresi tarım arazileri var. Her gün kamyonlar geçiyor. Tozlardan ağaçlarımız meyve vermemeye başladı. Hayvanlarımız hasta olmaya başladı. Bu duruma karşı artık yeter diyoruz’’ dedi.