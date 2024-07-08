Köylüler zeytinlikleri yedirmeyecek

Manisa’daki Kocamurt Ormanı’nda 56 gündür direnen köylüler, nikel madeni için gelen sondaj makinelerini alana sokmayacaklarını söyledi. Akbelen’de ise şirket, gece iş makinelerini sokarak onlarca dönümlük alanı talan etti.

Halil ERTUNÇ

Manisa’ya bağlı Gördes İlçesi Kalemoğlu köylüleri köyün dibindeki ormana kadar genişlemek isteyen nikel madeninin sondaj araçlarına karşı 56 gündür mücadele ediyor. Nikel Kobalt A.Ş 2014’ten beri bölgede çalışmalarını sürdürerek Kızıloluk, Matal ve Türkmençardağı olmak üzere üç büyük çam ormanını yok ediyor. Alanda nöbet tutan köylüler, iş makineleri gidene kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi.

Kalemoğlu köylülerinden Kader Beyhan, Kocamurt Ormanı’nın yok edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“13 Mayıs'ta nikel madeninin iş makineleri geldi. Geldiği gün biz de gittik ormanın girişine iş makinelerini durdurduk. Geri gönderdik ve tekrar nöbete başladık. Çünkü öbür hafta geleceklerini bize söylediler. Tekrar geleceklerine ve ormanın onlara ait olduğuna dair şeyler söylediler. Şu an bir nöbet çadırımız var. Çadırda köyden 1-2 kişi gece gündüz nöbete devam ediyor. Avukatımız ÇED raporunun zamanının dolduğunu ve valilik izniyle faaliyetlere devam edileceğini söyledi. Yaptıkları yasal değil ve buna karşı dava açtık. Ormana giremeyip geri döndüklerinde diğer hafta tekrar geleceklerini söylediler ama gelmediler. Muhtemelen izinleri olsa ya da herhangi bir geçerli belgeleri olsa geleceklerdi. Kestikleri üç büyük çam ormanından biri Matal Ormanı’ydı. Yaklaşık 450 hektarlık bir çam ormanıydı Matal Ormanı ve gitti. Şimdi Kocamurt Ormanı’na da aynısını yapacaklar. Onlar Kocamurt'u terk edene kadar nöbete devam edeceğiz.”

ORMANI KATLETTİLER

Muğla’nın Milas ilçesine bağıl İkizköy’de, Akbelen Ormanı içerisinde kalan bölgeye, Limak ve IC-İçtaş‘ın ortak şirketi YK Enerji tarafından onlarca dönümlük alan katledildi. 3 Temmuz Çarşamba günü Karacahisar’da çıkan yangına iş makinesi göndererek destek verdiğini basına duyuran şirket, aynı günün gecesinde iki zeytinliğin arasında kalan ormanlık alana iş makinelerini soktu ve kepçe ile kürüyerek yok etti.

Olayla ilgili Milas Orman İşletme Şefliği’ne dilekçe verdiklerini belirten İkizköy Muhtarı Nejla Işık, BirGün’e şunları aktardı:

“Bir yandan Karacahisar’daki zeytinlikte çıkan yangına dair ‘yangını söndürmeye gittik bütün ekiplerimizle’ diye haberler yaptırıyorlar, yurttaşlara şirin gözüküyorlar. Bir yandan da, aynı günün gecesinde, iki zeytinliğin arasında kalan aşağı yukarı 100-150 dönümlük ormanlık alanı bir gecede yok ediyorlar. Köylü uykudayken, gece yarısından sonra çalışma yapılmış. Bizim buradan görmemiz mümkün değildi. Karadam Mahallesi’ndeki köylüler ihbar etti. Gece sabaha kadar iş makineleri çalışmış. Sabah kalkıp baktıklarında ormanlık alanın kepçe ile kürenerek yok edildiğini görüyorlar ve bize ihbarda bulunuyorlar.

Biz burada yaşamak için, İkizköy’ün elimizden gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Biz buradaki zeytinliklere kesinlikle dokundurmayacağız. Bölgedeki zeytinlerin sökülüp taşınmayacağını uzmanlar söylüyor. 100-150 senelik zeytinleri bir yerden kaldırıp bir yere taşıyamazsınız. Yasa da açık ve net bir şekilde belirtiyor zaten. Yine de şirket her yolla hamlesini yaparak bizleri bıktırmaya, bezdirmeye çalışıyor.”

KANUNU UYGULAYIN

Öte yandan YK Enerji’nin ağaç katliamına ilişkin İkizköylüler, Çamköylüler ve Karacahisarlılar, Karacahisar Köyünde ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu Karacahisar köyünde çıkan yangına destek gönderdiğini söyleyen ve bunun boy boy haberlerini yaptıran, kamuoyunda kendilerini sevimli göstermeye çalışan YK enerji şirketi; aynı gece zeytinliklerimizin hemen yanındaki ormanlık bir tepeyi kürüyerek yok etti. Yangını fırsata çeviren bu ikiyüzlü şirketi uyarıyoruz: Gözümüz kulağımız üzerinizde! Attığınız her adımı takip ediyoruz. Bir sonraki adımınızı zeytinlerimize atacağınızı, gece gündüz bunun için çalıştığınızı biliyoruz.

Fakat siz de şunu iyi bilin: Köyümüze bir adım daha yaklaşmanıza izin vermeyeceğiz! Zeytincilik Kanunu'nu Akbelen'de uygulamayan, şirkete zeytinlerimizi peşkeş çeken yetkililer duyun sesimizi: Siz rahat koltuklarınızda Akbelen'e gözlerinizi kapatırken, biz köylüler sizin korumanız gereken zeytinleri gece gündüz korumaya çalışıyoruz. Maden ile dayandığınız, tehdit ettiğiniz zeytinlerimize, topraklarımıza girmenize asla izin vermeyeceğiz” denildi.