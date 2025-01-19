Köylülerden JES tepkisi

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi tarafından Aydın Bozdoğan’ın Alamut Mahallesi’nde yapılması planlanan Nazilli Diracık jeotermal enerji santralı (JES) projesine karşı mücadele veren yurttaşlar bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Projeye karşı dava açan bölge halkı, Aydın 1. İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında 21 Ocak Salı günü yapılacak bilirkişi keşfi öncesi BirGün’e konuştu.

Yurttaşlar, bilirkişi heyetinde daha önce başka bir JES projesine olumlu görüş veren uzmanların yer aldığını belirterek, “Bu heyet tarafsız değil” dedi. Yurttaşlar, yaşam alanlarında JES istemediklerini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Bu proje hayata geçerse tarım ve hayvancılık bitecek, yaşam alanlarımız yok olacak. JES istemiyoruz, direneceğiz” ifadeleri kullanıldı. Bölge halkı, jeotermal enerji santrallerının toprak, su ve hava üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Yurttaşlar, “Çocuklarımızın geleceğini korumak için projeye karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Köylülerin bir tepkisi de bilirkişi heyetine yönelik oldu. Heyetteki isimlerden Prof. Dr. İsmail Tosun ve Prof. Dr. Mehmet Özçelik’in daha önce Aydın Mezeköy’de Efendi Jeotermal Tarım Oto Kiralama tarafından yapılması planlanan JES projesine olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. Köylüler, bu durumun keşif sürecini etkileyeceğini savunarak “Tarafsız bir inceleme yapılmasını istiyoruz” dedi.