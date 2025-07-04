Köylülerden Meclis'in yanında 'zeytinlik' nöbeti: "Bizim toprağımızı maden var diye talan edecekler!"

Zeytinlik alanları maden işletmeciliğine açacak yasa teklifine karşı TBMM önünde dün açıklama yapan köylüler, geceyi Meclisin hemen yanı başında bulunan Cemal Süreya Parkı’nda geçirdi, ardından "nöbete" başladı.

Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı Karacahisar Köyü’nden gelen, “Köylüm, memleketim, toprağım adına burayım” diyen Ayişe Günay, şunları söyledi:

"BİZİM TOPRAĞIMIZI MADEN VAR DİYE TALAN EDECEKLER"

"Toprakla uğraşmaya başladım ve yaşadığımı fark ettim. Dünden beri şoktayım. ‘Acaba rüyada mıyım?’ diyorum. Asırlardır atamın toprağı, vatanım... Ben burada niye yatıyorum? Biz buraya niye geldik? Biz bu vatanın evladı değil miyiz? Dillerine dolamışlar sürekli ‘Zeytin, zeytin.’ Bu zeytinle bu kadar uğraşılmaz, bu Allah’ın bir lütfu bize. Her nimetinden faydalanıyoruz. Hiç insandan bahseden yok. ‘Zeytini sökelim, şuraya mı dikelim, buraya mı?’ Arkadaş bu çocuk oyuncağı mı? Asırlardır dikilmiş zeytini sen oradan oraya kaldıramazsın. Kaldırırsan o meyve sana küser. Çünkü o da bir canlı. Konuşmuyor ama canlı. Ben çok üzgünüm. Benim toprağımdan, atamın yerinden beni kim çıkarmak ister? Siz zeytini götürmeyi düşünüyorsunuz ama bizi nereye götüreceksiniz? Bizim toprağımızı maden var diye talan edecekler. 40 tane köyü yok etsinler. Türkiye’yi yok etsinler. Ege, turizm, zeytin, bal, bahçe, incir, meyve olmazsa Türkiye olmaz. Toprak bizim."

"ÖNCE TOPRAKLARIMIZI ALIP, SONRA BİZİ O MADENE KÖLE YAPTILAR"

İzmir’in Kınık İlçesi’nden gelen zeytin üreticisi Mehmet Aksoy ise şunları kaydetti:



"Bu maden yasası geçerse biliyoruz ki bütün her şey yerinden oynayacak. Bölgede de bu böyle oldu. Bizim doğduğumuz topraklarda şu anda maden sahaları var. Önce topraklarımızı alıp, sonra bizi o madene köle yaptılar. Şimdi de yetmediği gibi işçileri işinden ediyorlar. Bu bir silsile. Bu yasa ile birlikte daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Yasa geçtiği zaman bizleri büyük bir tehdit bekliyor. Bu tehdit aslında sadece bizleri değil, 81 ildeki orman köylüsünü, çiftçiyi bütün kesimi tehdit eden bir şey."

"ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUNLAR"

“Hayatımın tamamı tarımla uğraşmakla, zeytin yetiştirmekle geçti. Hala zeytin yetiştirmeye devam ediyorum” diyen ve Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı Karacahisar Köyü’nden gelen Halil Şallı da şu sözlerle milletvekillerine seslendi:

"İnsan kendine kötülük yapmamalı. O bölgede yaşayan bütün canlılar adına düşünsünler. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Zeytin Kanunu’nun delinmemesi için elinden gelen gayreti gösterirlerse, sürdürülebilir yaşama katkı sunacaklarına eminim."