Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Köylülerin kar keyfi; naylon poşetlerle kaydılar

Ajans Haberleri
  • 03.01.2026 12:03
  • Giriş: 03.01.2026 12:03
  • Güncelleme: 03.01.2026 12:04
Kaynak: DHA
Köylülerin kar keyfi; naylon poşetlerle kaydılar

Ayhan ACAR/ULUS, (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde kar etkili oldu. Konuklu köyünde yaşayanlar, köy meydanında bir araya gelip, naylon poşetlerle kayarak eğlendi.

Kentte 6 gün aralıklarla etkili olan yağış sonrası Ulus ilçesi Kumluca beldesi Konuklu köyünde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Kar yağışının durmasıyla köyde yaşayanlar, köy meydanındaki yamaçtan kayarak karın keyfini çıkardı. Kadınlar ve çocuklar, evlerinden getirdikleri naylon poşet ve tepsilerle yaklaşık 50 metrelik yamaçtan aşağı kaydı. Eğlenceli anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol