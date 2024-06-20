Köylülerin kullandığı iskeleye göz diktiler

Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden Kekova bölgesinde köylülerin kullandığı özel koruma bölgesindeki Üçağız köyü iskelesi ve çevresi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından pazarlık usulüyle 10 yıllığına kira ihalesine çıkarıldı. İskele ile köylülerin ürünlerini sattıkları alanın da bulunduğu toplam 12 bin metrekarelik yerin ihaleye çıkarılması tepki çekti. Alan, daha önce de 2017 yılında MUÇEV’e kiralanmış, halkın tepkileri üzerine bu girişim sonuçsuz kalmıştı.

Demre Belediyesi ve Üçağız Kooperatifi, 25 Haziran’daki ihaleye girme kararı aldı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, ihaleyi ‘adrese teslim’ olarak nitelendirerek “Bu ihaleyi alamasak dahi iskeleyi hiçbir zengin baronu ve hiç kimsenin al-satına müsaade etmeyeceğiz” dedi. Üçağız Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Çavuşoğlu ise "Bu köylü, bu tekneler, burayı MUÇEV veya başka bir şirket aldığı zaman nereye gidecek" diye sordu.