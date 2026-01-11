Köylülerin toprağı haritadan silinecek

Mahir KANAAT

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen’de daha önce yaşanan ağaç kıyımı ve maden genişletme girişimlerinin ardından resmi gazetede yayımlanan son kararla yöre halkına bir darbe daha vuruldu.

İŞLEMLER MAPEG TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, 6 yörede Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 679 parsel tarım arazisi içerisinde zeytinliklerin de bulunduğu araziler linyit maden işletme ruhsatlı sahada üretimin sürdürülebilmesi için acele kamulaştırıldı. İşlemin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütüleceği de belirtildi. Karara tepki gösteren yöre halkı, köylerinin tamamen haritadan silineceğini söyledi.

‘BİZİ BURADAN SÖKÜP ATAMAZLAR’

İkizköy’de yaşayan bir yurttaş, yıllardır verilen mücadelenin yok sayıldığını belirterek, “Bu topraklar bizim ekmeğimiz, geçmişimiz, geleceğimiz. Bir imzayla bizi buradan silemezler. Zeytinimizi de evimizi de vermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu köyü terk etmeyeceğiz” dedi. Bir başka İkizköylü ise “Dedelerimizin mezarı burada, çocuklarımızın geleceği burada. Şirketler için bizi feda etmek istiyorlar. Ama bilsinler ki biz buradan zorla da olsa çıkmayacağız. Hukukla, direnişle, gerekirse bedenimizle bu toprağı savunacağız” diye konuştu.

İkizköy’de yaşayan bir kadın yurttaş da mücadeleyi büyüterek sürdüreceklerini vurguladı. Yurttaş, “7 yıldır direniyoruz, yorulmadık. Ormanlarımızı kestiler, zeytinlerimizi söktüler ama irademizi kıramadılar. Kamulaştırma kararı bizi yıldırmaz. Bu toprakları şirketlere teslim etmeyeceğiz, mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek” ifadelerini kullandı.

Karara bir tepki de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan geldi. Aras, köylülerin itirazlarına rağmen kararın alındığını anımsatarak “Doğa düşmanı termik santralların linyit kömürü ihtiyacı uğruna, altı köyü haritadan silecek olan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı acele kamulaştırma kararı, itirazlara rağmen alındı. Sadece savaş ve seferberlik gibi istisna durumlar için öngörülmüş bir uygulama olan acele kamulaştırma kararını, doymak nedir bilmeyenlerin menfaatleri için alarak, Milas’ımızın 6 köyünde yaşayan insanlarımızı doğdukları, büyüdükleri ve ebediyete uğurlandıkları topraklarından söküp atmaya kalkan zihniyetle mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek. Rant uğruna ağlatılan her insanımızın, kesilen her zeytin ağacımızın, yok edilen köylerimizin, ormanlarımızın, su kaynaklarımızın hesabını sormak ve bu bitmek bilmeyen talan zihniyetine engel olmak, sadece biz Muğlalıların değil, vatanını seven herkesin namus borcudur” dedi. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da İkizköy Muhtarı Nejla Işık ve köylüleri ziyaret etti ve köylülerin topraklarından koparılmak istendiğini söyledi.

***

MUĞLA, İKTİDARIN HEDEFİNDE

İktidarın gözünü diktiği Muğla’da son yıllarda çok sayıda maden projesi yürütülmüştü, halk ise doğanın talan edilmesine karşı eylemler, nöbetler ve yargı süreci başlatmıştı. Köylülerin açtığı bazı davalar sürerken bazıları ise halkın lehine sonuçlanmıştı. Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji’nin Akbelen Ormanı’nın yok edilmesi için projelerini tek tek hayata geçirmeye çalışmıştı. 24 Temmuz 2023 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü alana girerek ağaçları kesmişti. Tepki gösteren bölge halkı ise gözaltına alınmıştı. YK Enerji, son olarak Akbelen Ormanı ve İkizköy çevresinde bulunan zeytinliklere gözünü dikmişti. Şirket, tarlasını satmayan bir köylünün arazisine izinsiz girmişti ve 5 zeytinliği sökmüştü. Ardından köylünün tarlasını satmadığı ortaya çıkınca şirket, “Yanlışlık olmuş” demişti.