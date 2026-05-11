Köylünün destek parasına çökmüş

İddiaya göre, 2018 yılında Giresun Dereli İlçe Tarım Müdürlüğü’nde göreve başlayan Mustafa U., 2018-2020 döneminde küçük çaplı işlemlerle zimmetine para geçirdi. İşlemlerin adeti ve hacmi 2020 yılından sonra büyüdü. Kamu zararına yol açan bazı işlemlerin, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Projesi kapsamında yapıldığı savunuldu. Soruşturmaya konu olan usulsüzlük iddiası kapsamındaki kamu zararının güncel tutarının 1 milyar TL’ye ulaştığı kaydedildi.

ZİMMETE PARA GEÇİRME

Soruşturmanın, Mustafa U.’nun eşine ait banka hesaplarındaki şüpheli para hareketlerinin ardından başlatıldığı iddialar arasında yer aldı. Yetkililerin ilgili kurumları uyardığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın girişimleriyle konunun yargıya taşındığı dile getirildi. Yöneticinin, orman köylülerine yönelik desteklerden yararlanmak için paravan bir kooperatif kurduğu, kooperatif üzerinden kamu ödeneklerini zimmetine geçirdiği da aktarıldı.

VURGUNUN ÖYKÜSÜ

İddiaya göre orman köylülerinin desteklendiği ORKÖY Projesi kapsamında alınan büyükbaş hayvanlar, sahte evraklarla ölmüş gibi gösterilerek devletten tazminat ödemesi alındı. Tazminat ödemeleri ilk aşamada Tarım Kredi Kooperatifi hesabına, oradan ilçe tarım müdürlüğü hesabına transfer edildi. Hesabın tüm kontrolünün yöneticide olduğu, bakanlığın banka hesabından haberdar olmadığı bildirildi.

Sahte evraklarla zimmete geçirildiği öne sürülen paralar ile Mustafa U.’nun eşi üzerine Giresun ve Samsun’da iş yerleri açıldığı ve lüks konutlar satın alındığı ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında Mustafa U.’nun işlemlerinde kullandığı banka hesaplarına bloke konulduğu belirtilirken yöneticinin, tatil için gittiği yurt dışından Türkiye’ye dönmediği anlatıldı. Soruşturma kapsamında sahte evraklarla adlarına tazminat talep edilen bazı köylülerin de ifadesine başvurulduğu aktarıldı.