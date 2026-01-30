Köylünün diktiği ağaca Suudi şirket göz dikti

Gökay BAŞCAN

Özellikle 1950 ve 1960’lı yıllarda sıkça sel felaketlerinin yaşadığı Konya Akşehir’de yurttaşların ağaç dikmek üzere kamuya verdiği arazilere Suudi şirket çökmek istiyor. Kuş göç yolu üzerinde bulunan, arıcılık ve hayvancılık yapılan bölgede kurulmak istenen rüzgâr enerji santralına karşı bölge halkı teyakkuza geçti. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında yapılan inceleme değerlendirme kurulu toplantısında 5 köy muhtarı ve bölge halkı, itirazlarını sıraladı.

Suudi merkezli Nesma Enerji Yatırımları adlı şirket geçen yıl mart ayında Akşehir’in Çimendere, Engili, Çamlı, Ilıcak ve Çakıllar köyleri sınırları içerisinde rüzgâr enerji santralı ve elektrik depolama tesisi için yapmak için ÇED süreci başlattı. Çoğu ormanlık olan 1355 hektarlık alana 12 türbin ve depolama alanı yapmak isteyen şirket proje bedeli olarak 1 milyar 85 milyon TL belirledi. ÇED süreci kapsamında yapılan halkın katılımı toplantısında yurttaşlar itirazlarını dile getirdiği ve projeyi istemediğini belirtti. Buna rağmen şirketin ısrarıyla devam edilen ÇED süreci kapsamında önceki gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda İDK toplantısı yapıldı.

Toplantıda projenin iptal edilmesini talep eden RES’ler nedeniyle bölgede büyük bir orman kesiminin yapılacağını buna bağlı olarak sel felaketi riskini artırdığını ve arıcılık ile hayvancılığa büyük darbe vurulacağını belirtti. BirGün’e konuşan bölge halkı, 1952 ile 2015 arasında 10 sel felaketi yaşandığını ve bunun üzerine bölgede ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını hatırlattı. Köylülerin de arazilerinin kamuya devredilmesiyle bölgeye ekilen çam ağaçlarının oluşturduğu orman nedeniyle sel felaketleri durdu ve hayvancılık gelişti. Şimdi ise açılması planlanan yollarla ormanın yok edilmek istendiğini ifade eden yurttaşlar, yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu aktardı. Sultan dağlarında yapılan RES ve maden faaliyetleri nedeniyle yaban hayvanlarının köylere ve şehirlere indiğini belirten yurttaşlar benzer bir sürecin kendi köylerinde yaşanacağını ifade etti. RES’in bölgedeki Akşehir Gölü’ne uğrayan kuşların göç yolu üzerine kurulmak istendiği hatırlatan köylüler, orman kesiminin bölgede var olan su krizini artıracağını belirtti.

Ilıcak köyü muhtarı Ramazan Kılıç, projenin planlandığı 5 köyün hem muhtarının hem de yurttaşların karşı olduğunu söyledi. Selin yanı sıra yangın riskinin de artacağını belirten Kılıç, “Buradaki ormanlar sık ve köyler içinde. Bir yangın çıktığı anda köyü boşaltmak ve evlerimizi terk etmek zorunda kalacağız” diye konuştu.

“Eskiden sel oluyor diye insanlar arazilerini hibe etmiş ya da el koyulmuş” ifadelerini kullanan Kılıç, “Yurttaş arazisini vermiş, ağaç dikilmiş, orman olmuş. Şimdi şirket bu ormanı kesmek istiyor. Proje hayata geçerse arıcılık, hayvancılık bitecek. Buraları sel basacak, türbinler göçmen kuşları öldürecek” dedi.