Köylünün merasında GES işgali: Hayvancılık olmazsa nasıl geçineceğiz?

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Satıcılar köyünde, halkın temel geçim kaynağı olan mera alanlarına kurulmak istenen Güneş Enerji Santralı (GES) projesine karşı yöre halkı tepki gösterdi. Projenin planlandığı alanda eylem yapan yurttaşlar, köyün en verimli arazi ve yollarının proje kapsamında tahrip edildiğini belirtti. Köylüler, "kamu yararı" adı altında ranta alan açıldığını söyleyerek, meraların kapatılmasının hayvancılığı bitirme noktasına getirdiğine dikkat çekti.

Köyde daha önce muhtarlık yapan Sadık Yüce, geçen yıllarda halkın iradesiyle iptal edilen projenin, bu kez "Cumhurbaşkanlığı talimatı" denilerek zorla dayatıldığını söyledi. Yüce, “Hayvancılık da en az elektrik kadar kamu yararınadır. Bir yandan hayvancılık destekleniyor deniliyor, diğer yandan meralarımız kapatılıyor. Bu büyük bir çelişkidir" dedi.

Köyün en işlek noktalarına ve yollarına müdahale edildiğini belirten mahallede yaşayan Barış Tokmak ise "Meramızın her yerine güneş panelleri kuruldu, yollar dahil her yer bozuldu. Dibimizden geçen köyün arazi yoludur, bu GES yüzünden köyümüzün yolları mahvoldu. Bilgimiz dışında, hiçbir kuruma danışılmadan bu sistemin kurulmasını istemiyoruz. Köyün dibine değil, başka yere kursunlar, ona karşı değiliz" diye belirtti.

‘KÖYÜ ŞİRKETE Mİ BIRAKALIM?’

Köylülerden Samet Altındağ de projenin arkasındaki temel motivasyonun "para hırsı ve rant" olduğunu vurguladı. Altındağ, "Köy azası olarak söylüyorum; buradaki para hırsı ve rant birçok insanın emeğini hiçe sayıyor, doğrudan bertaraf ediyor. Ekili arazilerin düşünülmeden bozulması, yolların kullanıma kapatılması kabul edilemez. İnsanlar şu an tarlasına gidip gelemiyor. Bu sadece para hırsıdır. Biz şirketlerin karına göz dikmedik ama bu köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Mera hiçe sayılmıştır, bu doğrudan insanların zararınadır" ifadelerini kullandı. Hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade eden Kemal Kurtoğlu da, projenin 600 metrekare alanı kapsadığını belirterek, "Hayvanları satmak zorunda kalacağız. Köyde hayvan olmazsa yaşam bize haram olur; şehre göç etmekten başka çaremiz kalmaz" diye konuştu. Geçimini sadece hayvancılıkla sağlayan Evrezak Bozdemir, başka bir gelir kaynaklarının olmadığını belirterek, "Eğer bu proje kurulursa köyü terk edip şirkete bırakacağız. Hayvancılık olmazsa nasıl geçineceğiz?" diye sordu.