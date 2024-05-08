Köylünün suyuna çöktüler

Samsun’da köylüler evlerini ve su kaynaklarını tehdit eden taşocağına tepkili. Faaliyetlerin durdurulması çağrısı yapan yurttaşlar ÇED kararını yargıya taşıyacak.

Samsun’un Kavak ilçesinde yurttaşlar; Köseli, Karapınar, Bekdemir, Germiyan ve Şeyhli mahalleleri sınırları içerisindeki yeşil alana kurulan taşocağı projesine tepki gösterdi. Yurttaşlar, su kaynaklarının bulunduğu, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını otlattıkları alanda dozerlerin faaliyet gösterdiğini, köydeki evlere 50 metre yakınlıkta dinamitlerin patlatıldığını belirtti. Köy halkı, taşocağı çalışmalarına son verilmesi gerektiğini, konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlatacaklarını bildirdi.

DİNAMİT PATLATILIYOR

Köseli Mahallesi sakini Mustafa Us şunları söyledi: “Bu köyde 3 ayrı yerde su kaynağı mevcut. Ayrıca 1976 yılında bu köyde sulama kanalları yapılmış, hiç enerji harcanmadan köyün arazilerinin yüzde 90’ı sulanabilecek durumda. Bu alanı talan etmek için mücadele ediyorlar. Çevre Bakanlığı’nın bir açıklaması var, ‘Biz hoyratça kullandık ormanlarımızı su kaynaklarımızı, dağlarımızı’ diyor. Akabinde aradan 3 gün geçtikten sonra, köyümüze geliyorlar ‘ÇED gerekli değildir’ raporu ile birlikte sahada çalışma yapmaya çalışıyorlar. Biz bunun engellenmesini istiyoruz. Toplumsal olarak bilinçli bir şekilde hukuk davası mücadelesi vereceğiz. Bu şekilde taleplerimizin değerlendirilmesini istiyoruz.”

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü ve EMO Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz ise şunları söyledi: “Bir vadi burası, bu cennet yere bunu yapmak gerçekten buradaki yaşayan insanlara, doğaya, çevreye, bitkiye, böceğe ihanettir. Buradaki vatandaşlarımızdan aldığım bilgiye göre, burada zaman içerisinde 30-40 yıl önce 3-4 tane yine taşocağı açılmış, fakat o zamanki tepkilerle, kamuoyunun tepkileriyle buralar kapatılmış. Yine burada vatandaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre şurada bir içme suyu kanalı olduğunu, burada yine besiciliğin olduğunu, burada 6 tane köyü besleyen su kaynaklarının olduğunu söylediler. Yeni yapılmak istenen yer hemen arkamızdaki yer, aslında buranın da ÇED’e tabi olması gerekirken, bu tür yatırımların önünü açabilmek için alan küçültmeye giderek, ÇED’e tabi olmama yolunu seçmişler.”