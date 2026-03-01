Köylüyü kandırarak çalışma yürütüyorlar

İktidarın son yıllarda “kamu yararı” ve “enerji yatırımı” gerekçeleriyle önünü açtığı şirketler için yürütülen politikalar çerçevesinde kırsal alanların şirketlere tahsis edilmesi, hem yerel halkın geçim kaynaklarını hem de doğal yaşam alanlarını tehdit ediyor.

Bunun bir adresi de Muş’un Varto ilçesi oldu.

İlçeye bağlı Çallıdere köyünde açılmak istenen jeotermal sondaj çalışmaları başlatıldı. Muş Valiliği tarafından yüz ölçümü 453 bin 494.83 metrekare olan mera vasıflı alanın 5 bin 560.13 metrekarelik kısmı üzerinde, IGNIS H2 Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından, “Jeotermal kaynak arama projesi kapsamında sondaj çalışması” yapılması için onay verildi. 915 futbol sahası büyüklüğünde olan ve köyün 3’te 1’ini kaplayan projeye karşı yöre halkı tepkili: 16 köy yok olacak.

İçmeler Köyü Muhtarı Çayan Dursun, JES sürecinin şeffaf yürütülmediğini ve halkın rızasının alınmadığını belirtti. Ruhsatlandırmanın 2023 yılında yapıldığını ifade eden Dursun, hukuki sürecin işletilmesi gerektiğini vurguladı. Dursun şu ifadeleri kullandı: “Süreç işlerken bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. 2025’te firma sahaya çıkıyor ve alanda çalışma yürütüyorlar. O zaman bize ‘buradan fay hattı geçiyor ve zemin etütlerini inceliyoruz’ diyorlar. Köylüleri kandırıyorlar. 5 köyde 10 kuyu açacaklar. Bu kuyuların işletme ruhsatı ilgili taleplerini gördükten sonra biz bu işin farkına vardık. İtiraz dilekçeleri verdik ama dilekçelerimiz reddedildi. Şimdi işletme ruhsatlar çıkarıldıktan sonra Mayıs ayında da ilk kuyuyu açacaklar. Biz hukuki süreç başlatacağız.”

‘SAĞLIĞIMIZI SEÇİYORUZ’

Yeşildal Köyü Muhtarı Abbas Güneş de “Bölgede hayvancılık ve tarımla uğraşıyoruz. Bunun ciddi bir şekilde etkileneceğinin farkındayız. Ayrıca salınan gazların insan sağlığı üzerine ne kadar büyük bir etki yaratacağını biliyoruz. Biz doğamızın tahrip edilmesini istemiyoruz. Köyde geçen yıldan itibaren ipek böcekçiliği yapılıyor, emekli öğretmenler dut ağacı yetiştirmeye çalışıyor. Biz de girişimci köylüler olarak bunu geliştirmek ve bölgede yaymak istiyoruz. Eğer HES, JES projeleri yapılırsa tüm faaliyetlerimiz olumsuzlukla sonuçlanacak” dedi.