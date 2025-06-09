Köylüyü susuzluğa mahkûm ettiler

HABER MERKEZİ

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Sarımehmet Barajı’ndan su verilmemesi nedeniyle yaklaşık 20 köydeki tarlalar, bahçeler ve hayvanlar susuzlukla karşı karşıya kaldı. 7 binden fazla kişinin yaşadığı bölgedeki köylüler, tarım ve hayvancılığın yapılamaz hale geldiğini belirterek, bayram sonrası eylem kararı aldı.

MA’nın haberine göre baraj suyunun, özel bir firma tarafından işletilen elektrik santrali için kullanıldığını belirten mahalle halkı, yıllardır süren mağduriyetlerinin artık dayanılmaz hale geldiğini dile getirdi. Kışın baraj suyunun boşa akıtıldığını, yazın ise “su debisi yetersiz” gerekçesiyle sulama yapılmadığını savunan köylüler, tüm resmi başvurularına rağmen sonuç alamadıklarını söylüyor.

Her yıl dönüm başına Karasu Sulama Birliği’ne 400 TL ödediklerini vurgulayan vatandaşlar, buna rağmen su verilmediğini ifade etti.

Hingiştans Mahallesi’nde yaşayan Naif Çelik şunları söyledi: “Daha önce kanalımız vardı, onu da kapattılar. Barajdan su verilecekti, onu da alamadık. Bin koyunum var, sütünü içemeyecek, peynirini yiyemeyeceksem ne anlamı kaldı? Her yerden su parası alınıyor, ama bir damla su yok. Kaymakamlığa, valiliğe, DSİ’ye gittik, çözüm yok.”

Aynı mahalleden Yusuf Çelik bin elma ağacının kuruduğunu belirterek “Baraj tarım için yapıldı ama elektrik üretimine kullanılıyor. Adana’dan, İstanbul’dan tarım için döndük, ama elimiz boş. 25 bin koyunumuz vardı, şimdi 4 bin kaldı. Bin elma ağacım kurudu. Tarım için su istiyoruz, ama paramızı kesip su vermiyorlar” dedi.