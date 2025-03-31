Köyümüzü kirletmeyin

Burdur’un Karamanlı ilçesine bağlı Mürseller köyünün yakınına yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler eylem yaptı. Halk ‘‘Köyümüzü kirletmeyin, bizi sağlığımızdan etmeyin’’ dedi.

Mürseller köyünde yaşayanlar, Kıryakası mevkisinde hazineye ait 21 bin 910 metrekare arazide özel şirket tarafından biyokütle enerji santrali yapılması planına tepki gösterdi. Köylüler, santral yapılacak alanın köyün içme suyu deposuna 475 metre mesafede ve otlak alanı olduğunu belirterek, yapılmak istenenlere tepki gösterdi.

GELECEĞİMİZ TEHDİT ALTINDA

Eylemde köylüler adına konuşan Mürseller Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Barış Serttaş, "Bize bu santralin çevreye zararsız olduğu söyleniyor. Peki neden şehir merkezlerinde değil de bizim köyümüzün ortasına yapılıyor. Çünkü santralin oluşturacağı kirliliği kimse kendi kapısının önünde istemiyor. Bize gelince 'Burada yapılsa ne olur?' deniyor. Ama biz burada yaşıyoruz, çocuklarımızı burada büyütüyoruz. Tarlalarımızı ekip biçiyoruz. Havamızın, suyumuzun, toprağımızın kirlenmesine göz yumamayız. Her sabah tertemiz bir havaya uyanırken artık kimyasal atıkların kokusuyla güne başlamak zorunda kalacağız. Tarlalarımızın yanı başında kül ve atık birikecek. Toprağımıza düşen küller, zehirli gazlar, yağmurla birlikte su kaynaklarımıza karışacak" diye konuştu. Yatırıma karşı olmadıklarını belirten Serttaş, şöyle devam etti: "Yaşam alanlarımızın içine yerleştirilecek santralin doğamızı, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit ettiğini biliyoruz. Bu yüzden karşı çıkıyoruz. Burası bizim evimiz. Biz bu köyde sağlıklı yaşamak, temiz gıdamızı üretmek, çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak istiyoruz. Bize danışılmadan, bizim fikrimiz sorulmadan alınan bu karara sessiz kalamayız. Bu topraklar bizim geçmişimiz, bugünümüz ve yarınımız. Hukuki yollara başvurduk, yargı sürecini takip ediyoruz. Köyümüzün, doğamızın, sağlığımızın hiçe sayıldığı bir karar çıkarsa bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.’’