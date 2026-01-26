Koyumuzu ranta teslim etmeyiz

Haber Merkezi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde yurttaşlar, Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Şirketi (MUÇEV) tarafından Selimiye Koyu’nda planlanan 145 tekne kapasiteli marina projesine karşı yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

“Bu koy rant projelerine teslim edilemez” diyen Selimiyeliler, denize, kıyıya ve yaşam alanlarına sahip çıktıklarını vurguladı. “Yat/Tekne Bağlama İskelesi” projesinin ve marina inşasının ekosistemi tahrip edeceğini belirten halk, köyün geçim kaynağı olan turizmi ve yerel yaşamı geri dönülmez biçimde etkileyeceğini söyledi.