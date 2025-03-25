Köyün müdavimi leylekler

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN merkeze bağlı Kilimli köyünü mesken tutan leylekler, kışı göç etmeyip, burada geçirdi.

Merkeze bağlı Kilimli köyünü mesken tutan leylekler, yaz kış yuvalarını terk etmiyor. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından dronla kayıt altına alınan leyleklerin görüntüleri, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Kim gidecek şimdi onca yolu. Bazı leylekler göçü sevmez. Belki de Erzincan Kilimli köyü sakinlerini çok misafirperver gördüklerinden gidemezler. Genel Müdürlük olarak pek çok kuş türünün göçünü takip ederken bu leyleklerimizin kalışını izliyoruz" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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