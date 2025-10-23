Köyün tek okulu kapatıldı

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yıllardır eğitim veren Şehit Cengiz Topel İlkokulu, yalnızca 4 öğrenci eksik olduğu gerekçesiyle birleştirilmiş sınıf uygulamasına geçirildi. Köy halkı, bu kararın köydeki eğitimin sona ermesi anlamına geldiğini belirterek tepki gösterdi.

Deliktaş köyü sakinleri ve velileri yaptıkları açıklamada, “Bu karar, kâğıt üzerinde basit bir işlem gibi görünse de, köyümüzdeki eğitimin fiilen bitmesi anlamına gelmektedir. Çünkü köydeki öğretmenlerin gönderilmesi, köydeki eğitimin tamamen bitmesi demektir” dedi.

Veliler, okulun kapatılması hâlinde çocukların eğitimden uzaklaşacağını ve köyde göçün artacağını ifade etti. Açıklamada, “Okulumuzda öğrenim gören 36 öğrencinin velisi, eğitim kalitesinin düşeceği gerekçesiyle ilçeye taşınmayı düşünmektedir. Veliler endişeli, öğretmenler umutsuz, çocuklarımız ise ‘Okulumuz kapanacak mı?’ korkusuyla büyüyor” denildi.

Köylüler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın köy çocuklarını göz ardı ettiğini belirterek, “Bugün Milli Eğitim sistemi tıkanmıştır. Kendi kendini zehirleyen bir yılana dönüşmüş, köydeki çocuğu görmezden gelmeye başlamıştır. Köy okullarını yaşatmak yerine kapatan bu anlayış, aslında şehirlerdeki eğitim sistemini de boğmaktadır” ifadelerini kullandı.

Köydeki veliler, benzer durumda olan diğer bölgelerde eğitimine devam eden küçük sınıf örneklerine şu ifadelerle dikkat çekti: “Ne yazık ki bize dayatılan bu mevzuat, başka bölgelerde esnetilmekte, hatta bazı köy okullarında 2 veya 8 öğrencilik sınıflarla eğitim devam etmektedir. Bu tablo karşısında, bizim köyümüzde aynı toleransın gösterilmemesi kabul edilemez bir çifte standarttır. Eşitlik ilkesi sadece kâğıt üzerinde kalmamalı, köy çocuklarının da hakkını korumalıdır.”

KARARI KABUL ETMİYORUZ

Açıklamada ayrıca, “Okulumuzun kapanması hâlinde çocuklarımız, öğle aralarında yemeklerini dışarıda ve sağlıksız koşullarda yemek zorunda kalacaktır. Bu durum hem çocuklarımızın sağlığını tehdit edecek, hem de aile bütçelerine ek bir yük oluşturacaktır” denildi.

Deliktaş köyü velileri, köyde görev yapan öğretmenlerin ilçeye çekilmesine de tepki gösterdi. Kaymakamlık başta olmak üzere tüm makamlara başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten veliler, “Biz bu süreçte defalarca dilekçe yazdık, Kaymakamlığa bizzat gidip insiyatif kullanılmasını rica ettik. Ama maalesef her kapıdan aynı sessizlikle döndük. Biz bugün burada ne siyaset yapıyoruz, ne gösteri. Sadece çocuklarımızın eğitim hakkını savunuyoruz. Bu hakkı elimizden alan kararı kabul etmiyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz: Bunca aileyi sokağa döken, çocuklarımızın geleceğini belirsizliğe iten bu karar derhal durdurulmalıdır” dedi.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, köylülerin çağrısı üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdı.