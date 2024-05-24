Koyunları itfaiye ekipleri kurtardı

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen samanlık yangınında 5 koyun itfaiye ekipleri tarafından son anda telef olmaktan kurtarıldı.

Alaşehir’in Tepeköy Mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında Ö.A’ya ait samanlıkta yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm samanlığı sarması üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve samanlık bitişiğinde bulunan ahırdaki 5 koyun, itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Samanlık tamamen yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.