Koza Altın artık durdurulamaz!

Gökay BAŞCAN

2015’te kayyum atandıktan sonra işleri büyüten Koza Altın, Erdoğan’ın başında olduğu Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinin ardından vites artırdı. Başta Doğu Karadeniz olmak üzere tüm ülkeyi altın için delik deşik eden Koza Altın, siyanür kullanarak altın ayrıştırdığı Gümüşhane’de bir altın madeni daha açıyor. Böylece çevresel etki değerlendirme (ÇED) verilerine göre, Koza Gümüşhane’de 12’nci madenini açarken, ülke genelindeki proje sayısı 89’a yükseldi.

İŞLERİ BÜYÜTTÜLER

2015 yılında kayyum atanan Koza Altın, maden faaliyetlerine hız verdi. İktidar kayyum atadığı şirketleri bir bir elden çıkarırken Koza Altın’ı satmaması ve işlerini büyütmesi hep merak konusuydu. Koza Altın İşletmeleri'nin yer aldığı Koza Holding'e bağlı 12 şirket, Hazine'den, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

SİYANÜR MERKEZLERİ

Gümüşhane’de Mastra, İzmir’de ise Ovacık ve Çukuralan işletmelerinde siyanürle altını ayrıştıran Koza Altın, çevresinde açtığı madenlerle birçok bölgeyi kuşatmış durumda. Son olarak çıkardığı cevheri 25 kilometre uzaklıktaki Mastra Altın Madeni’ne taşıyacak olan şirket Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Bezendi köyünde yeni altın madeni açacak. 916,67 hektar büyüklüğünde maden ruhsatına sahip şirket ilk olarak 18,22 hektarlık alanda faaliyet yürütmek için başvuru yaptı. Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, açılacak olan madende yılda 42 bin ton cevher çıkarılacak.

Koza her projesinde olduğu gibi yine ormanları hedef aldı. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre proje alanı ‘orman’, ‘ağaçlık karakteri korunacaka alan’ ve bir kısmı ise mera olarak geçiyor. Yerleşim yerlerine 209 metre uzaklıkta bulunan madende patlatmalar yapılacak. Ayda 8 kere patlamanın yapılacağı madende, her patlatmada 19,87 kilogram patlayıcı madde kullanılacak.

Öte yandan yeraltı ve yer üstü su kaynakları açısından zengin olan bölgeden Kelkit Çayı geçiyor. Başta patlatmalar olmak üzere maden faaliyetleri bölgedeki su kaynaklarına zarar verecek.

ONAY KURUM’DAN

Böylece Erdoğan’ın başında olduğu varlık fonuna ait proje, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a bağlı il müdürlüğü tarafından çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verildi.