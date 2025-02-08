Koza Altın bir kez daha kaybetti

TEMA Vakfı, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Koza Altın işletmesinin açmak istediği Altın ve Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi projesine karşı açtığı davayı kazandı. Davada mahkeme, ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etti.

Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi geçtiğimiz Aralık ayında ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verirken ardından mahkeme ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptal edildiğini duyurdu. Mahkeme heyeti, ÇED yönetmeliği kapsamında projenin entegre projelere uygulanacak usullere uymadığını belirtti. Mahkeme ayrıca, kümülatif etki değerlendirilmesinin yapılmadığını ve çıkartılacak cevherin ne şekilde kullanılacağı hususunda çelişkiler barındırdığına hükmetti.

TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Karar, Orta Sakarya Havzası’nın korunması adına büyük bir önem taşıyor. Bölgedeki diğer madencilik faaliyetleri başta olmak üzere doğal varlıkları tehdit eden tüm projelerde benzeri kararların verilmesini temenni ediyoruz” denildi.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu Üyesi Avukat Mert Yedek, “Topraklarımıza göz diken şirketler yakın vadede Maden Kanunu’nda yapılacak değişiklikle önlerine çıkabilecek hukuki engelleri de tamamen ortadan kaldırma peşindeler. Bütün ülkede her gün bir yenisinin haberini aldığımız vahşi madencilik projeleri henüz işin başlangıcı. Ancak kentin maden havzasına dönüşmesine izin vermemek için elimizden geleni yapacağız. Topraklarımızda, yaşam alanlarımızda iktidar eliyle dizginsiz kâr hırsınız uğruna daha fazla yıkıma neden olamayacaklar. Havamızı, toprağımızı, ormanlarımızı, akarsularımızı, yaşam alanlarımızı kısaca; doğayı ve yaşamı savunacağız” dedi.

ŞİRKETİN GEÇMİŞİ

Koza Altın İşletmeleri, 2005 yılında Amerikan Newmont’tan Ovacık Altın Madeni’ni 44,5 milyon dolara satın alarak faaliyetlerine başladı. Ardından Newmont’tan Gümüşhane’deki Mastra Altın Madeni ve diğer altın ruhsatlarını da satın aldı. Şirket, FETÖ “çatı davası”nın firari sanığı Akın İpek’e aitti. İpek’in FETÖ’den hüküm giymesi üzerine şirkete kayyum atandı. Son olarak, Koza Altın İşletmeleri'nin yer aldığı Koza Holding’e bağlı 12 şirket, Hazine’den Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.