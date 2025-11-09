Koza Altın’a yargı freni

HABER MERKEZİ

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Turplu Mahallesi yakınlarında Koza Altın A.Ş. tarafından planlanan “Altın Madeni Patlatmalı Açık Ocak İşletmesi” projesine karşı açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Ayvalık Tabiat Derneği’nin açtığı davada, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi “ÇED Gerekli Değildir” kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme kararında, projenin Koza Altın’ın Bergama’daki Ovacık Altın Madeni’yle entegre nitelikte olduğunu belirterek, iki projenin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti. Ayrıca, faaliyetin çevre açısından “telafisi güç zararlar doğurabileceği” vurgulandı. Kararı değerlendiren Kazdağı Derneği Başkanı Süheyla Doğan, şirketlerin ÇED süreçlerinde sistematik olarak “alan küçültme” yöntemiyle mevzuatı deldiğini belirtti. Doğan, “Şirketin işletme ruhsatı 500 hektarın üzerinde olmasına rağmen yalnızca 12 hektarlık alan için ‘Proje Tanıtım Dosyası’ hazırlayarak gerçek projesini gizledi. Böylece halkın katılımı toplantısı yapılmadan, ‘ÇED gerekli değildir’ kararı aldı” dedi.

Doğan, Çevre Bakanlığı’nın bu tür manevralara izin vermemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bu yöntemle şirketler önce alana giriyor, sonra kapasite artışı ya da zenginleştirme tesisi ekleme adı altında gerçek projelerini devreye sokuyorlar. Bu, çevre mevzuatının ruhuna açıkça aykırı bir uygulamadır.”