Koza, Balıkesir’de altın için ormanı patlatacak

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Turplu Mahallesi sınırlarında, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından patlatmalı açık ocak altın madeni işletmesi kurmak için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı vererek projenin önünü açtı.

Yıllık 14 bin 625 ton cevher çıkarılması planlanan maden sahasında toplamda 48 kez patlama yapılacak. Çıkarılan cevher, İzmir’in Bergama ilçesindeki Ovacık Altın Madeni’ne taşınarak burada siyanürle ayrıştırılacak. Sahanın 2 yıl süreyle işletilmesi öngörülüyor. 22,35 hektarlık proje alanı orman, tarım ve su yüzeylerini kapsarken, en yakın yapı olan bir ağıla sadece 540 metre mesafede bulunuyor. Proje için 6 milyon 900 bin 322 TL bütçe ayrıldı.

Öte yandan Koza Altın tarafından Artvin’in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde açılmak istenen altın-demir madeni için de 26 Mart’ta “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Şirketin bölgede bin 479,64 hektarlık maden ruhsatı bulunurken, ilk etapta 23,01 hektarlık alan için ÇED başvurusu yapıldı.