Koza, Çanakkale’yi bitirmek istiyor

Koza Altın şirketi, Çanakkale’den vazgeçemiyor. Şirket, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı koruma havzası içinde altın madeni işletebilmek için üçüncü kez ÇED süreci başlattı. Yaşam alanlarına da çok yakın olan maden projesinin yapılması bölgeye ciddi zararlar verecek. Gelibolu Yarımadası, Troya Tarihi ve Kaz Dağları Milli Parklarına yakın mesafede olan proje alanında doğal sit alanlarının da bulunduğunu belirten yaşam savunucuları "Tüm yaşam savunucularını, ekoloji örgütlerini yerel yönetimleri, milletvekillerini, emek ve demokrasi örgütlerini bu projeye karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz" çağrısı yaptı.

HALK GÖÇE ZORLANACAK

Koza (Yeni Adı Türk Altın İşletmeleri) Maden şirketinin daha önce aynı bölgedeki maden proje izinleri, Atikhisar Barajının koruma havzasında yer alması nedeniyle mahkemeler tarafından iptal edilmişti. Şirket üçüncü kez aynı bölgede altın-gümüş madeni projesi için ÇED süreci başlattı. Bu durum tepki çekti. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı 16 Nisan’da Ankara’da yapılacak projeye karşı yaşam savunucuları harekete geçti. Toplantıdan önce CİMER üzerinden ve ıslak imzalı dilekçeler ile itirazlar bakanlığa gönderilecek.

Kazdağları Ekoloji Platformu ile Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği projeye dair bilgiler paylaştı. “Altın- Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi’’nin Çanakkale il merkezine 17 kilometre, Terziler köyüne 1,3 kilometre, Serçiler köyüne 2,6 kilometre mesafede bulunduğu belirtilen açıklamada, ruhsat alanının bin 334 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Projenin yerleşim yerlerine çok yakın olduğuna dikkat çekilen açıklamada ‘‘Yerleşim yerleri ve tarım ve hayvancılık yapılan yerlere bu denli yakın madencilik faaliyeti, yöre halkını geçim kaynaklarından mahrum bırakacak ve göçe zorlayacaktır’’ denildi.

Projede tolam 3 milyon 221 bin 711 ton cevher çıkarılmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ‘‘Pasa miktarı 10 milyon 202 bin 831 tondur. Bu projede öngörülen ÇED alanı ruhsat alanına oranla çok küçük tutulmuştur, ileride kapasite artışına gidilme olasılığı çok yüksektir. Proje, Çanakkale’nin içme suyunu sağlayan Atikhisar Barajı’na 1,4 km mesafede, barajın orta ve uzun mesafe koruma alanları içerisindedir. Atikhisar Barajı’nı besleyen ve daha sonra Çanakkale’nin içinden denize dökülen Sarıçay (Koca Dere) proje alanının çok yakınındadır. Sarıçay’ı besleyen dereler ÇED alanında ve ruhsat alanı içinde kalmaktadır. Proje faaliyetleri nedeniyle Sarıçay’ın kirlenmesi Çay’dan sulama, balıkçılık vb amaçlarla yararlanan tüm Çanakkale halkı için büyük tehdit oluşturacaktır. Ayrıca denizin kirlenmesi de söz konusu olacaktır. Atikhisar’a bağlanan Değirmen Deresi de ruhsat alanı içerisinde kalmaktadır."

ANTİK YERLEŞİM ALANINDA

Projenin büyük kısmının orman alanında yer aldığı belirtildi. ‘‘Proje yakınlarında kültürel varlıklar- antik yerleşimler bulunmaktadır’’ denilen açıklamada ‘‘Proje alanında 12 endemik tür bulunmaktadır. Ayrıca proje alanında şah kartal, yılan balığı gibi nesli tükenmekte olan fauna türleri bulunmaktadır. Cevher, zenginleştirilmek üzere Eskişehir Kaymaz’a ve Bergama Ocavık’a kamyonlarla taşınacaktır. Bu da ciddi trafik yoğunluğu, trafik kazası risklerine ve çevresel kirlenmeye yol açacak. Ormanları ve tarım alanlarını yok edecek, bölgedeki su varlıklarına el koyacak ve kirletecektir. Proje ile ilgili olarak daha önce kazanılmış bir dava vardır. Yeni proje için halkın katılım toplantısında ve 1. İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında dile getirilen itirazlar dikkate alınmamıştır. Tüm yaşam savunucularını, ekoloji örgütlerini yerel yönetimleri, milletvekillerini, emek ve demokrasi örgütlerini bu projeye karşı mücadele etmeye davet ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.