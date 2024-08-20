Koza-İpek Holding, Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Koza-İpek Holding Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 12 şirketin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye Varlık Fonu'na aktarılma aktarılan 12 şirket şöyle:

>> Koza-İpek Holding Anonim Şirketi,

>> İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,

>> Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi,

>> ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi,

>> ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi,

>> REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi,

>> Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi,

>> İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi,

>> Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,

>> Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi,

>> Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.

Söz konusu karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.

15 TEMMUZ'UN ARDINDAN TMSF'YE DEVREDİLDİ

Koza-İpek Holding, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti.

Şirketin sahibi Akın İpek hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunuyor.