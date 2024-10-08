Koza'nın altın madeni projesi iptal edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Koza Altın şirketinin altın sevdası durduruldu.

Temmuz ayında, Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Avunduk mahallesinde, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından 8 bin 167 hektarlık ormanlık alanda yeraltı altın madeni işletmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Bakanlık, proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Ancak Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısı doğrultusunda Bakanlık projeyi iptal etti.

Yazıda, “Proje için kullanılmak istenen 8 bin 167 hektarlık sahaya 3 kilometre mesafede zeytinlik alanlar bulunmaktadır. Zeytinlik alanlarında, zeytinlerin gelişmesine engel olacak kimyasal atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez” ifadelerine yer verildi.

PROJE HAKKINDA

Proje alanının bir bölümü Hazine arazisi olarak kayıtlı. Proje çevresinde zeytin ağaçları ve konutlar yer alıyor. En yakın konut sadece 560 metre mesafede bulunuyor. Proje kapsamında ayda 18, yılda ise 210 patlama işlemi yapılması planlanıyor. Bu patlamalarla 280 bin 454 ton cevher üretilmesi hedefleniyor. Çıkarılan cevher, şirketin Bergama’daki Ovacık Altın Madeni’ne sevk edilecek. Projenin ömrü 10 yıl olarak öngörülüyor ve maliyeti 8 milyon 476 bin 613 TL olarak planlandı.

KOZA ALTIN’IN GEÇMİŞİ

Koza Altın İşletmeleri, birçok altın madeni projesiyle gündeme geliyor. Şirket, 2005 yılında Amerikan Newmont’tan Ovacık Altın Madeni’ni 44.5 milyon dolara satın alarak faaliyet göstermeye başladı. Daha sonra Newmont’tan Gümüşhane’deki Mastra Altın Madeni ve diğer altın ruhsatlarını da aldı. Şirket, FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı Akın İpek’e aitti. İpek’in FETÖ’den hüküm giymesi üzerine kayyum atandı. Son olarak, Koza Altın İşletmeleri'nin yer aldığı Koza Holding’e bağlı 12 şirket, Hazine’den Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.