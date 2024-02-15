Koza Yardımcı, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

Koza Yardımcı, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Parti Meclisi üyeliği görevine devam edeceğini bildiren Yardımcı, aday belirleme sürecine eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yardımcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…" ifadelerini kullandı.

ADAY BELİRLEME SÜRECİNE ELEŞTİRİ

Aday belirleme sürecine eleştirilerde bulunan Yardımcı, "Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim" ifadelerini kullandı.

Yardımcı, şöyle devam etti: "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır."