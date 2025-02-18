Kozağacı 3'üncü kez mücadeleyi kazandı: Kömür ocağı projesi iptal edildi

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CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal’ın, Bursa’nın Keles ilçesi Kozağacı Vadisi’nde yapılması planlanan kömür ocağı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a yönelttiği soru önergesine yanıt geldi. Bakan Bayraktar, ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Kozağacı Vadisi’nde kömür çıkarma ve işletme amacıyla açılan ihale, bölge halkının ve çevre örgütlerinin tepkisini çekmişti.

Bölgenin tarımsal üretim, kırsal turizm ve içme suyu havzası açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan CHP'li Sarıbal, kömür ocağı projesinin bölgeye vereceği zararlara dikkat çekerek konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

Bakan Bayraktar, Sarıbal’ın soru önergesine verdiği yanıtta, “Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından Bursa ilimizin Keles ilçesinde yer alan sahanın, milli ekonomimize kazandırılabilmesi amacıyla ihale edilmesi planlanmış olup, devam eden süreçte ihale iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı. İptal kararının Kozağacı Vadisi’nin doğal yapısının korunması açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Sarıbal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bölge halkı, 2006 ve 2012 yıllarında gündeme gelen ‘termik santral ve kömür ocağı’ projelerine karşı tepkisini göstermiş ve bu projeler halkın mücadelesi sonucu iptal edilmiştir. Bu karar, Keles’in haklı mücadelesinin bir sonucudur. Kozağacı Vadisi, tarım ve hayvancılıkla geçinen insanlarımız için büyük bir öneme sahiptir. Bundan sonra da bu bölgenin korunması için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.