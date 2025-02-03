Kozalak’ta söyleşiler devam ediyor: Çabalar ortak mücadelede birleşmeli

BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, İzmir Buca’daki Kozalak Kültür Kitap Kafe’de düzenlenen “Türkiye’de Siyasal Durum ve Mücadele Olanakları” başlıklı söyleşide gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, kamuoyu yoklamalarının, halkın büyük çoğunluğunun başkanlık sisteminden, ekonomiden ve adalet sisteminden memnun olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin bu memnuniyetsizliğin sandığa yansıması olduğunu vurgulayan Aydın, “Ancak mesele sadece seçim kazanmak değil, o kazanımın nasıl korunacağı” diye konuştu.

Aydın, 2019’da muhalefetin iktidara ciddi bir darbe vurduğunu ancak yerine güçlü bir alternatif yapı inşa edilemediğini ifade etti. Türkiye’nin giderek bir güvenlik devletine dönüştüğüne dikkat çeken Aydın, “Bugün Erdoğan ve Bahçeli yöneticiden çok birer sunucu konumunda. Kararları bürokrasi ve güvenlik aygıtı alıyor” dedi.

ORTAK MÜCADELE VURGUSU

İç politikada emeklilerin, işçilerin ve kamu emekçilerinin mücadelelerinin önemine değinen Aydın, bu direnişlerin örgütlü bir muhalefet açısından kritik bir fırsat sunduğunu belirtti. “Birleşik Metal-İş’in direnişi, kamu emekçilerinin çıkışları bize gösteriyor ki, bu rejime karşı toplumun farklı kesimlerinde ciddi bir tepki var. Ama eğer bu çabalar ortak bir mücadelede birleşmezse, parçalı kalır ve rejim kendini yeniden üretmeye devam eder” diye konuştu.

Muhalefetin izleyici olmaması gerektiğini belirten Aydın, yalnızca seçim başarısına bel bağlamanın risklerine şu ifadelerle dikkat çekti: “Eğer muhalefet, sadece Ekrem İmamoğlu’nun performansına dayanarak Erdoğan’ın yenileceğini düşünürse, büyük bir hata yapar. Erdoğan, devletin tüm gücünü kullanarak bireysel rakiplerini kolayca ezer. Ancak geniş bir toplumsal hareket karşısında en zayıf dönemini yaşıyor.”

REJİM KENDİLİĞİNDEN GİTMEYECEK

Söyleşinin sonunda Aydın, muhalefetin tüm kesimleri kapsayan örgütlü bir mücadele yürütülmesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı: “Bu rejim kendiliğinden gitmeyecek. Eğer gerçekten bir değişim istiyorsak, mesele artık yalnızca seçim hesapları yapmak değil, güçlü ve örgütlü bir toplumsal hareket inşa etmektir. Başarırsak, Türkiye’de yeni bir dönem başlayabilir.”