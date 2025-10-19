Kozalak’ta söyleşiler devam ediyor: “Cemaat ve çete düzeni bu iktidarın eseri”

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın katılımıyla İzmir Buca’daki Kozalak Kültür Kitap Kafe’de “Cemaatler ve çeteler kıskacında Türkiye” başlıklı söyleşi düzenlendi.

Arı; Menzil, Süleymancılar ve İsmailağa başta olmak üzere onlarca cemaatin kamuda örgütlendiğini ve milyarlarca liralık serveti yönettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Cemaatler hen kamudan ihaleler alıyor hem de kayıt dışı para topluyor. Aklınıza gelebilecek her alanda ticaret faaliyet yürütüyorlar. Bunun yanında vakıf ve dernekleriyle de müritlerinden para topluyorlar.

Ülke bir yandan cemaatler tarafından kuşatılırken bir yandan da çeteler tarafından kuşatılıyor. Özellikle Süleyman Soylu’nun İçişler Bakanlığı döneminde isimlerini sıkça duydumaya başladığımız yeni nesil çetelerin yaptıklarını konuşuyoruz ve görünen o ki daha çok konuşacağız. Ülkeyi karanlığa hapseden cemaat ve çete düzeni bu iktidarın eseridir.”

Söyleşinin ardından Arı kitaplarını imzaladı.