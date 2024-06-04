Kozan'da okul müdürünü "Hocam beni tanıdın mı?" diyerek darp etti

Adana'nın Kozan ilçesinde darp edilen okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, müdürü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde darp edilen okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine giderken sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Levent Tetik'e yaklaştı ve "Hocam beni tanıdın mı?" diye sordu. Ardından da Tetik'e saldırıp darp etmeye başladı. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, müdürü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Müdür Tetik'in ifadesinde sağlık durumunun iyi olduğunu, şahsı ise tanımadığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri müdürü darbeden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.