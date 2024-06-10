Kozan’da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde bir vatandaş evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesinde canlı hayvan pazarı civarındaki Naim Ören’e ait ikamette meydana geldi.

Evli ve bir çocuk babası Naim Ören’den (47) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde Ören’in evine geldiklerinde onu hareketsiz halde buldu. Olay yerine sağlık görevlileri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Naim Ören’in cesedi adli tıp kurumuna sevk edildi.

Naim Ören’in atık malzeme toplayarak geçimini sağladığı ve evinde çok sayıda atık ürünlerin bulunduğu belirlendi. Savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.