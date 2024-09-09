Kozan’da işyerlerini kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA
Adana’nın Kozan ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı.
Silahla tehdit ve mala zara verme" suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Uygulamalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi, 10,28 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 1 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.
Öte yandan, ilçede 8 araca modifiyeden işlem yapılırken, 56 motosiklet sürücüsüne idari ceza uygulandı.