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Kozan’da işyerlerini kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 09.09.2024 12:23
  • Giriş: 09.09.2024 12:23
  • Güncelleme: 09.09.2024 12:23
Kaynak: İHA
Kozan’da işyerlerini kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı.

Silahla tehdit ve mala zara verme" suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Uygulamalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi, 10,28 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 1 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.

Öte yandan, ilçede 8 araca modifiyeden işlem yapılırken, 56 motosiklet sürücüsüne idari ceza uygulandı.

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