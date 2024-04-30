Kozan’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kozan’da Mehmet Işık yönetimindeki 80 FR 564 plakalı otomobil, Adana istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Sevim Bozgüney hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Işık ile birlikte yanında bulunan eşi Fatma Işık yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Jandarma ekipleri, bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı.