Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kozan’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 23:01
  • Giriş: 20.07.2024 23:01
  • Güncelleme: 20.07.2024 23:01
Kaynak: İHA
Kozan’da orman yangını


Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi’ne bağlı Tepe mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 6 arazöz, su ikmal araçları ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi ile yangını söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekipleri de bölgede inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol