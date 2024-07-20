Kozan’da orman yangını
Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi’ne bağlı Tepe mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 6 arazöz, su ikmal araçları ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi ile yangını söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekipleri de bölgede inceleme başlattı.