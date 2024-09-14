Kozan’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Varsaklar Mahallesi Batı Geçiş Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidinden geçmeye çalışan Uğur Düzgün (33) yönetimindeki motosiklete seyir halinde olan Berkay Karaokay yönetimindeki 01 BZE 04 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Uğur Düzgün ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.