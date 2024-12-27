Koza’nın altın madeni projesine yargı freni

Haber Merkezi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Koza şirketinin Bilecik’in Yakacık Köyü’nde planlanan altın- gümüş madeni projesinin ‘ÇED gerekli değildir’ kararına yönelik açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi. Karar bölgede sevinçle karşılandı. İtiraz yolu kapalı olacak şekilde verilen kararda projenin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabileceği gerekçe gösterildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bilecik’in Söğüt ilçesi Yakacık Köyü’nde planlanan ve Porsuk Çayımıza büyük zararı olacak altın-gümüş madeni projesinin ‘ÇED gerekli değildir’ kararına yönelik açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı verildi ve kazanan Porsuk Çayı oldu. Her zaman ifade ettiğim gibi; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmaya devam edeceğiz’’ dedi.