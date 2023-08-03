Kozanoğlu: Enflasyonda yılı %70’in altında kapatmak çok zor görünüyor

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon oranının çift haneye çıkarılmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, bazı ürün kalemlerinde sonbaharda artış yaşanacağına dikkat çekerek enflasyonda yükselişin devam edeceğini söyledi. Kozanoğlu, "Enflasyonda yılı %70’in altında kapatmak çok zor görünüyor" ifadesini kullandı.

BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını yorumladı.

Temmuz ayı enflasyonunun çift hanenin altında açıklandığına dikkat çeken Kozanoğlu, önümüzdeki ay enflasyonun yüzde 55'i, iki ay içerisinde ise resmi enflasyonun ise yüzde 60'ı geçeceğini söyledi.

Temmuz ayında eğitim, giyim ve kira ücretlerinin en az artan kalemler olduğuna vurguda bulunan Kozanoğlu, 2023 yılını enflasyon açısından yüzde 70'in altında kapatmanın zor olduğunu söyledi.

Kozanoğlu şu ifadeleri kullandı:

2 ay içinde resmi enflasyon %60’ı geçecek!

Dikkatinizi çekerim,Temmuz ayında fiyatı en az artan kalemler şunlar:

“eğitim,giyim ve kira”.

Bunların fiyatları mevsimsel olarak sonbaharda ayarlanır.

Yılı ise %70’in altında kapatmak çok zor görünüyor. pic.twitter.com/asVMYK6sM6 — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) August 3, 2023

"Beklendiği gibi Temmuz ayı enflasyonu %10’un altında %9,49 açıklandı. Buna rağmen yıllık enflasyon %9,62 artışla %47,83’e ulaştı. Geçen yıl ağustosta enflasyon sadece %1,46 idi. Bu önümüzdeki ay enflasyonun %55’i geçeceğini gösteriyor. 2 ay içinde resmi enflasyon %60’ı geçecek! Dikkatinizi çekerim,Temmuz ayında fiyatı en az artan kalemler şunlar:

“eğitim, giyim ve kira". Bunların fiyatları mevsimsel olarak sonbaharda ayarlanır. Yılı ise %70’in altında kapatmak çok zor görünüyor."