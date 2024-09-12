Koza’ya geçit yok

HABER MERKEZİ

Kayyum tarafından işletilen Koza Altın İşletmeleri’nin talan projesine yurttaşlar engel oldu.

Şirket, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi, Kaşköy, Himmetdede, Düver mahalleleri ve Nevşehir’in Avanos ilçesi, Mahmat köyünü kapsayan alanda Tank Liçi ve Maden Atığı Depolama Tesisi projesi için harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı (HKT) gerçekleştirmek istedi. Mahmat Köyü halk kıraathanesinde yapılmak istenen toplantıya, yurttaşlar engel oldu. Tarım ve yaşam alanlarının zarar göreceğini belirten yöre halkı, projenin iptal edilmesini istedi.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Eski CHP Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceyhan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu proje, yalnızca bölgesel düzeydeki geçim kaynağı olan tarım arazilerini yok etmekle kalmayacak, aynı zamanda su kaynaklarını da kirletecek. Projeyi istemiyoruz. Yöre halkının düşünceleri dikkate alınmalı. Yaşam alanlarımızı ve gelecek kuşaklara bırakacağımız doğamızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

PROJE HAKKINDA

Şirket, 557,16 hektar büyüklüğünde bir alanda projeyi hayata geçirmek istiyor. Patlatmalı açık ocak madencilik işletmeciliği yöntemi ile 45 bin ton kazı malzeme çıkarılacak. 472 bin 367 ton da cevher işlenecek. Proje alanı tarım, mera, çayır alanları üzerinde yer alıyor. Proje bedeli ise 5 milyon 800 milyon TL olarak belirlendi.