Koza’ya karşı toplu itiraz

Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na yalnızca bin 400 metre mesafede planlanan altın-gümüş madeni projesine karşı yaşam savunucuları yeniden harekete geçti.

Çanakkale, İzmir ve Eskişehir’de bir araya gelerek Koza Altın’ın tüm yargı kararlarını hiçe sayarak sürdürdüğü proje için Bakanlık’tan alınan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına itiraz eden yurttaşlar, karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne toplu itiraz dilekçesi verdi.

Dilekçelerde, şu ifadeler yer aldı: “ÇED raporunda teknik hatalar ve kusurlar bulunmaktadır. MAPEG verilerine dayanarak madenciliğin GSYH katkısı yüzde 1,3’tür. Bu anlamıyla da kamu yararından bahsetmek mümkün değildir. Yaratacağı tahribat, taşıma sırasında oluşacak gürültü, tozlanma ve kaza riskleri de göz önüne alındığında Kazdağları ekosistemine ve Çanakkale halkının su kaynaklarına zarar vereceği aşikardır. Proje için ÇED olumsuz kararı verilmesini ve projenin sonlandırılmasını talep ediyorum.”