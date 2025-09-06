Kozcağız’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Bartın’ın Kozcağız beldesinde şiddetli yağış ve alt yapı sorunu nedeniyle asfalt yol suyla doldu.

Bartın’ın merkez ilçesine bağlı Kozcağız beldesinde yağan şiddetli yağışın ardından Yayla Mahallesi’nde yollar göle döndü. Ana yol üzerinden akan yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle seyrederken, belde esmafı ise su baskını endişesi yaşadı. Sosyal medyadan tepki gösteren esnaf, yolda alt yapı yetersizliği nedeniyle sık sık sel ve su baskınlarının yaşandığını ifade etti.