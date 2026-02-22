Kozlu'daki çöp dağı için eylem: "Atıkların deniz ile bağlantısı kesilsin"

Zonguldak'ın Kozlu Sahili’nde 1945 yılından 2008'e kadar vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan alandaki katı atıklar, dalgalı havalarda denize karışarak sahillere yayılmaya devam ediyor. Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri, dün Kozlu Balkaya Sahili'nde eylem yaparak, bölgedeki 'çevre felaketine' dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Eyleme, CHP vev SOL Parti Zonguldak İl başkanları, TEMA Zonguldak ile çok sayıda yurttaş katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlara seslenilen eylemde "Artık yeter. Sahillerimiz çöplük alanı değil, yaşam alanımızdır. Bu önemli çevre ve sağlık sorununun çözümü için en kısa sürede mevcut atıkların deniz ile bağlantısının kesilmesi için bir proje hazırlansın ve uygulamaya konulsun" denildi.

Kozlu Balkaya Sahili’nde yapılan açıklamada Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri adına konuşan CHP Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Berran Aydan “Sahada uzun yıllar boyunca biriken metan gazı ve sahanın karşısında benzin istasyonları vardır. Patlayıcı madde olan metan gazının burada birikmesi de ayrı bir tehdit oluşturmaktadır. Katı atıklar kontrol yönetmeliğine göre, sahanın üstü en az 7 metre yüksekliğinde toprakla kapatılması gerekmektedir. 1992 yılından Bükreş’te imzalanan 'Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'ne Türkiye de imza atarak uluslararası sorumluluk altına girmiştir. Bugün söz konusu olan bu çöp yığını bu anlaşmanın maddelerine aykırıdır” dedi.

"KALICI ÇÖZÜM ŞART"

Bölgede yapılan çöp toplama faaliyetlerini sadece pansuman niteliğinde olduğunu kalıcı çözüm üretecek projelerin hayata geçirilmesinin gerektiğini anlatan Aydan, “Sahillerimiz çöplük değil, yaşam alanımızdır. Bu önemli çevre ve sağlık sorunun çözümü için en kısa sürede mevcut atıkların denizle bağlantısının kesilmesi için bir proje hazırlansın ve tüm şartlar zorlanarak uygulamaya konulmasını talep etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

"BU KENT KİRLETİLİYOR"

Eylemde söz alan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ise belediye bütçesinin bu çapta bir temizlik ve rehabilitasyon için tek başına yeterli olmadığını belirtti. Süreci takip ettiklerini ifade eden Erdem, "1 Nisan'dan itibaren konuyu muhataplarına dile getirdim. En son hazırlamış olduğum dosyayı Bakan Yardımcısına bildirdim. Zonguldak milletvekili Eylem Ertuğrul da konuyu Meclis'e taşıyarak önerge verdi. Ancak maalesef henüz bir geri dönüş alamadık" dedi.

Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Çetin Yılmaz da 2006-2007 yıllarında çöp sahasına karşı açılan bir davada keşifler yapıldığını, bilirkişilerin çöp sahasına yaptıkları araştırma sırasında tıbbi atıkların evsel atıklara karıştığını, karışan atıkların üzerindeki tarihlerin belirlendiğini, dönemin AKP’li belediye başkanlığının duruma duyarsız kaldığını belge ile açıkladı. Yılmaz, Kilimli ve Çatalağzı’ndaki termik santrallerin yarattığı tahribata da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Zonguldak’ta 9 sanayi bölgesinin her birisi içme suyu havzalarının üstüne yapılıyor. Çatalağzı'nda ve Kilimli'de kaç tane kanser hastası olduğunu sorduğunuz zaman AKP milletvekilleri dahil kimse öğrenemiyor. Kilimli, kanser hastalığında Türkiye'de rekor düzeyde vaka üretiyor. Avrupa'daki kurumların raporlarına göre, bu termik santrallerin sağlık maliyeti 175 milyar dolara ulaşmış durumda. Garip bir kentte yaşıyoruz, bu kent sanki lanetli gibi. Ne kadar kirli, pis ve berbat proje varsa iktidar her boyutuyla buraya taşıyor."