Kozluk’ta otomobil dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde dereye yuvarlanan otomobil hurdaya döndü kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, ilçe girişinde bulunan Pisyar Köprüsü viyadüğünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan 34 ECT 428 plakalı otomobil dereye yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen aracın içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araç içinden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha önce birçok kazanın yaşandığı yola vatandaşlar, çelik bariyerlerin yapılmasını talep etti.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.