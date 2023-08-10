Kozluk’ta su kanalı patladı, tütün tarlası su altında kaldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde dün akşam saatlerinde patlayan su kanalı, yüzlerce dönüm ekili araziyi kullanılamaz hale getirdi.

İlçede bulunan Garzan Deresi’nde sulama kanalı dün akşam saatlerinde patladı.

Kanaldaki suyun boşalmasıyla birlikte oluşan selde ekili tütün arazisi sular altında kaldı.

Sabah saatlerinde tarlaya çalışmaya giden çiftçiler, tütünlerinin tamamen çamur ve balçıkla dolduğunu görünce şaşkına döndü.

Aylardır kavurucu sıcakta emek vererek yetiştirdikleri ürünlerinin tamamen yok olduğunu ifade eden vatandaşlar, zararlarının karşılanması için soluğu Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde aldı.