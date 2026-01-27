Kozmetik sektöründeki 3 şirket hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex, Farma Plus ve Digital Farma’dan oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurul'un, kozmetik ve dermokozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik ile Digital Farma İlaç'tan oluşan ekonomik bütünlüğün, yeniden satıcıların satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı belirtildi.

YETERLİ DELİL BULUNDU

Kurul'un, "ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu" aktarılan açıklamada, bu kapsamda söz konusu ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.