Kozmetik şirketi Estee Lauder binlerce çalışanını işten çıkaracak

Amerikan kozmetik şirketi Estee Lauder, yeniden yapılandırma kapsamında çalışan sayısını 5 bin 800 ila 7 bin arasında azaltmayı planladığını açıkladı.

Şirket, bilançosunda 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 31 Aralık 2024'te sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı.

Estee Lauder ayrıca, sürdürülebilir satış büyümesini geri kazanmak ve daha güçlü karlılık elde etmek amacıyla "Beauty Reimagined" stratejik vizyonunu başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılacak, tüketicileri işin merkezine koymak, yenilikler yapmak, yatırımları artırmak, verimlilikle sürdürülebilir büyümeyi desteklemek gibi çalışmalardan bahsedildi.

2026 SONUNA KADAR İŞÇİ ÇIKARMAYI PLANLANLIYOR

Estee Lauder'ın yeniden yapılandırma programı dahil kar iyileştirme ve büyüme planını genişlettiği ifade edilen açıklamada, plan çerçevesindeki eylemlerin 2027 mali yılında tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yeniden yapılandırma kapsamında şirketin pozisyonlarında 5 bin 800 ila 7 bin arasında azalma tahmin ettiği belirtilerek, bunun 2026 mali yılının sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Şirketin Asya seyahat perakende işindeki zorluklar, Çin ve Güney Kore'deki düşük tüketici güveni ve gelişen küresel jeopolitik belirsizliğe işaret edilen açıklamada, yakın vadede oynaklığın devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde satışlarında yüzde 10 ila yüzde 12 azalış beklediği bildirildi.