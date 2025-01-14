Kozmetikte tehlikeli güzellik

2024 yılının son üç ayında denetlenen 725 kozmetik ürünün 415’i uygunsuz bulundu. Uygunsuz bulunan kozmetik ürünler için toplam 914 bin 50 TL para cezası uygulandı. Eczacılar, insan sağlığı ile oynayanlara karşı daha sıkı denetimler yapılması ve ağır cezalar uygulanması gerektiğini vurgulayarak "İnternette satılan birçok kalitesiz ve sahte ürün, tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Ünlü kozmetik markalarının bile sahteleri internet ortamında kolayca bulunabiliyor. Hatta kimi durumlarda bakanlık tarafından toplatılması kararlaştırılan ürünlerin internet ortamında satışına devam ettiğine da şahit oluyoruz. Bu konuda Bakanlığın kararlılıkla hareket etmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) 2024 yılı Ekim-Kasım-Aralık döneminde denetlediği 725 kozmetik üründen 415’i uygunsuz buldu. Üstelik bu ürünlerin 9’u sağlık riski taşıyor. Aynı dönemde, el dezenfektanları ve antibakteriyel sıvı sabunlar gibi biyosidal ürünler üzerinde de denetimler yapıldı. Özellikle ruhsatsız ve merdiven altı üretilen ürünlerin hedef alındığı bu denetimlerde, 14 üründen 9’u sağlık riski taşıyan, 12’si uygunsuz ve 3’ü teknik düzenlemeye aykırı olarak belirlendi. Bu ürünlerin piyasadan çekilerek imha edilmesi sağlanırken, toplam 1 milyon 838 bin 097 TL idari para cezası uygulandı.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, BirGün’e yaptığı açıklamada “İnsan sağlığı ile oynayanlara karşı daha sıkı denetimler yapılmalı ve ağır cezalar uygulanmalıdır. Bu konuda Bakanlığın kararlılıkla hareket etmesini bekliyoruz” dedi. Saydan, ayrıca yurttaşları internet gibi yerlerden yapılan alışverişler konusunda uyararak “Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini internetten almayın’’ diyerek konuyla ilgili şunlara değindi:

“İnternette satılan birçok kalitesiz ve sahte ürün, tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Ünlü kozmetik markalarının bile sahteleri internet ortamında kolayca bulunabiliyor. Hatta kimi durumlarda bakanlık tarafından toplatılması kararlaştırılan ürünlerin internet ortamında satışına devam ettiğine da şahit oluyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın kozmetik ürünlerin tanıtım ve satışına yönelik denetimlerini, özellikle internet üzerindeki kontrolleri artırması büyük önem taşıyor. Üretim yerlerinde, internet, TV, radyo gibi tüm mecralarda yapılan denetimlerin kararlılıkla devam etmesi ve eczane dışında satılan bu ürünlerin kontrol altına alınması, kamu sağlığını korumak için kritik önem taşımaktadır.”

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CAYDIRICI CEZALAR OLMALI

Yurttaşların kozmetik ürünlerin cazip reklamlarına aldanıp bilinçsizce tüketim yapmasının önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı’nın sıkı denetimleri ve caydırıcı cezalar vermesi gerektiğine dikkat çeken Saydan "Ürünler hakkında en doğru bilgiyi almak ve sahte ürün endişesi yaşamamak adına eczaneler en güvenli ve doğru adrestir. Kamuoyuna, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesinin halk sağlığı açısından ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" uyarısında bulundu.