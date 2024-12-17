KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TARİHLERİ: Merkezi atama ne zaman?

KPSS 2024/2 merkezi atama tarihleri için geri sayım başlamışken adaylar merkezi atama ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar ÖSYM'nin gerçekleştirdiği KPSS 2024/2'nin ardından yine ÖSYM'nin yayınlayacağı " Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme" tercih kılavuzunu bekliyor. KPSS tercih kılavuzunun yayınlamasıyla birlikte adayların başvurabilecekleri kadro ve pozisyonların kontenjanları ile başvuru koşulları da belli olmuş olacak. Peki, merkezi atama ne zaman? KPSS 2024/2 merkezi atama tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar!

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TARİHLERİ

KPSS 2024/2 merkezi atama tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS 2924/2 merkezi atama başvuru tarihleri 19-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Adayların KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvurularının ardından açıklanacak sonuçlara göre atama işlemleri yapılacak.

KPSS 2024/2 merkezi atama işlemleri kapsamında 19-26 Aralık tarihleri arasında ÖSYM tarafından yayınlanacak "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme" tercih kılavuzuna göre adayların tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından erişime açılacak olan KPSS 2024/2 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih Kılavuzunun 19-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek merkezi atama tercihlerinden önce yayınlanması bekleniyor.