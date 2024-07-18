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KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Eğitim
  • 18.07.2024 16:17
  • Giriş: 18.07.2024 16:17
  • Güncelleme: 18.07.2024 16:20
Kaynak: Haber Merkezi
KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığın'da (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih sonuçları ilan edildi.

3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS-2024/6 tercih kılavuzu kapsamında MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için atamalar tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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