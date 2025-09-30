KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı Tercihleri Başladı: Başvuru Ekranı ve Tarihler

KPSS 2025/5 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2025/5 başvuruları nereden yapılacak? KPSS 2025/5 tercih ücreti ne kadar? KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı’na yapılacak sözleşmeli personel alımları için adayların merak ettiği tüm bu soruların yanıtı ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla belli oldu. Detaylar şöyle:

KPSS 2025/5 BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS 2025/5 tercihleri, 29 Eylül’de başladı ve 6 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden online olarak tercihlerini yapabilecek. Tercih süresi sonunda ek süre verilmeyecek ve yalnızca elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilecek. “KPSS 2025/5 tercih kılavuzu pdf indir” aramaları da bu süreçte en çok yapılan sorgular arasında yer aldı.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, KPSS 2025/5 tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak. Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgilerini, tercih edecekleri kadroların aranan niteliklerini ve koşullarını dikkatle incelemeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih döneminde yerleşen ve göreve başlayan adaylar için sistem otomatik engel koyacak.

KPSS 2025/5 TERCİH ÜCRETİ

KPSS 2025/5 tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi. Ücret, bankalar, ATM’ler, internet bankacılığı veya ÖSYM’nin online ödeme sistemi üzerinden 7 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. “KPSS 2025/5 tercih ücreti nasıl yatırılır?” sorusu da adayların sıkça araştırdığı konular arasında. Yerleştirme ücreti yatırılmayan başvurular geçersiz sayılacak.

KPSS 2025/5 YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek. Yerleştirme sürecinde; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri kullanılacak. Adayların tercih sırasında yanlış, yanıltıcı veya yalan beyan vermeleri durumunda yerleştirme işlemleri iptal edilecek. “KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı atama şartları” aramaları da kılavuzun yayınlanmasıyla öne çıktı.

KPSS 2025/5 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından tercih süreci bittikten sonra duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. “KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu şimdiden adayların gündeminde. Sonuçlar ilan edildiğinde, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden atama sürecine dair detaylı bilgiler paylaşılacak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Odyolog

Odyoloji lisans mezunu olmak veya farklı lisans üzerine odyoloji yüksek lisansı/doktorası yapmış olmak.

YÖK tarafından eşdeğerliği onaylanmış lisansüstü eğitime sahip olmak.

Perfüzyonist

Perfüzyon lisans mezunu olmak veya farklı lisans üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

YÖK eşdeğerlik belgesine sahip olmak.

Dil ve Konuşma Terapisti

Dil ve konuşma terapisi lisans mezunu olmak veya farklı lisans üzerine bu alanda yüksek lisans/doktora yapmış olmak.

YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen belgeye sahip olmak.

Sağlık Fizikçisi

Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği lisansı üzerine radyoterapi, radyoloji veya nükleer tıp fiziği yüksek lisansı mezunu olmak.

YÖK onaylı eşdeğer belgeye sahip olmak.

Klinik Psikolog

Psikoloji veya PDR lisans üzerine klinik psikoloji yüksek lisansı (pratik uygulamalı) yapmak.

Alternatif olarak, psikoloji/klinik psikoloji yüksek lisansı üstüne klinik psikoloji doktorası yapmak.

YÖK eşdeğerlik onaylı belge sahibi olmak.

Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)

Acil sağlık hizmetlerinde temel ve ileri uygulamaları yapabilme (entübasyon, defibrilatör kullanımı, travma stabilizasyonu, acil doğuma yardım vb.).

Ambulans sürücülüğü yapmayı kabul etmiş olmak.

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)

Acil ilaç ve sıvı uygulamaları, ileri hava yolu uygulamaları, invaziv işlemler, EKG/defibrilasyon gibi görevleri yapabilme.

Ambulans sürücülüğü yapabilme şartı.

Destek Personeli (Şoför)