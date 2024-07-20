KPSS Alan Bilgisi Sınavları'nın bugünkü oturumları sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince gerçekleştirilen, Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi oturumları sona erdi. Sabah ve öğleden sonra gerçekleştirilen iki oturumda adaylara 150 dakika süre verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları için adaylara 150 dakika süre verildi. Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.

KPSS Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu ise saat 14.45'te başladı.

Sınavın ikinci oturumunda da adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi. Sınav, saat 17.15 itibarıyla sona erdi.

Oturumlara toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı.

Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yaptı.

ÜÇÜNCÜ OTURUM YARIN

Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) ise 30 Temmuz Pazar saat 10.15'te düzenlenecek.

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.